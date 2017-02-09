مؤسسات المجتمع المدني بالجفرة تطالب المجلس البلدي باصدار قرار يمنع بيع الخردة .

هون 09 فبراير 2017( وال )- طالبت مؤسسات المجتمع المدني وجهاز الحرس البلدي المجلس البلدي والشؤون المحلية بمدينة هون باصدار قرار يمنع بموجبه بيع الخردة بشكل عام . وشدد المشاركون في الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس البلدي على ضرورة رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين على القانون وعن كل من يحاول المساس بالامن والاستقرار ويعرض مصلحة الوطن واهله للخطر وتفعيل الاجهزة الامنية من أجل حماية أملاك المواطنين والاملاك العامة . وأكدوا ان التعديات على املاك المواطنين من امدادات لخطوط الكهرباء ، وري المزارع ، ومضخات تحويل المياه ، والاملاك العامة تعد جريمة كبرى يجب ان يحاسب مرتكبيها بأشد العقوبات . ( وال - الجفرة )