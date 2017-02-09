افتتاح المؤتمر السنوي الأول للعلوم العصبية بمركز بنغازي الطبي .

بنغازي 09 فبراير2017 ( وال )- أنطلقت يوم أمس بمركز بنغازي الطبي أعمال المؤتمر السنوي الأول للعلوم العصبية . وتضمن جدول أعمال المؤتمر القاء العديد من المحاضرات العلمية والأوراق البحثية ، بالإضافة إلى ورش العمل. وأوضح المكتب الإعلامي أنه أقيم على هامش المؤتمر معرض لشركات الأدوية الراعية للمؤتمر ومعرض للملصقات العلمية وحلقات نقاش عن بعد. يشارإلى أن أعمال المؤتمر حظي بمتابعة من خارج مدينة بنغازي وكذلك من خارج ليبيا ، فضلا عن حضور شخصيات كبيرة في مجال طب الأعصاب والجراحة . ( وال - بنغازي )