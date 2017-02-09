موجز لاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الخميس 09 فبراير 2017 .

م . = أنقرة - الرئيس التركي " رجب طيب أردوغان " يستقبل بالعاصمة التركية أنقرة ، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج ". ويجدد دعم بلاده للمجلس الرئاسي مشيدا بما يبذله المجلس الرئاسي من جهود لتجتاز ليبيا ما تمر به حاليا من أزمة . = أنقرة - السراج يشدد على أهمية العمل المشترك للإرتقاء بمستوى العلاقات بين ليبيا وتركيا في المجالات كافة ويرحب بعودة السفير التركي إلى العاصمة طرابلس ، وبقرب استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى طرابلس . = أنقرة - الاعلان في أنقرة عن تشكيل لجنة ليبية تركية مشتركة لبحث اجراءات عودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها المتوقفة بالمشاريع كافة . = نيويورك - رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا " مارتن كوبلر " يكشف بنيويورك أمس عن إمكانية تعديل الإتفاق السياسي في غضون الأسابيع المقبلة . = طرابلس - وزير الخارجية النمساوي , سيباستيان كورتس , يؤكد ان " هناك حاجة ماسة إلى التعاون مع ليبيا للحد من تدفق اللاجئين على أوروبا ". = طرابلس - الاتفاق على بلورة خطة عمل مشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي بين ليبيا وكوريا الشمالية .. جاء في أعقاب لقاء المفوض بمهام وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني , عقيد " المهدي البرغثي " , مع سفير جمهورية كوريا الشمالية لدى ليبيا " زوجين هيوك " . = الخرطوم - وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير" عبد الغني النعيم " يؤكد دعم السودان القوي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا , مجددا عزم بلاده المضي قدما في جهوده في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر . = بنغازي - شركة ليبيا للاتصالات والتقنية LTT بالمنطقة الشرقية تعلن عن بدء بيع اشتراكات منظومة " الانترنت " WAY MAX الجديدة بسعرـ 590 دينار ليبي . = طرابلس - الاجتماع الموسع الذي عقد بإدارة الامتحانات بطرابلس خصص لمناقشة الهيكل التنطيمي لوزارة التعليم وسير العمل بإلادارات والمكاتب التابعة للوزارة والصعوبات التي تواجهها وسبل تذليلها . = جنزور - وكيل وزارة التعليم " عادل جمعة " رفقة مسؤول شؤون التربية والتعليم بجنزور " فتحي ملوك " ومدير مكتب الإعلام بالوزارة " رمضان العطوي " يطلعون على سير أمتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول لسنوات النقل بمرحلتى التعليم الاساسى والثانوى والأجواء التي تتم فيها ، ومدى توافق اسئلة الامتحانات مع المنهج الدراسي المعتمد ، ودور الأساتذة في توضيح كل ما هو غامض بالنسبة للطلبة . = بنغازي - شركة المدار الجديد تعلن عن إطلاق حزمة من الخدمات لمشتركيها في ليبيا كافة . ( وال )