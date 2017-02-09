إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية بالبحرين .

طرابلس 9 فبراير 2017 ( وال ) - ذكرت وكالة الانباء البحرينية أن القوات الأمنية تمكنت في عملية مشتركة فجر اليوم الخميس من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في (جو) بتاريخ الأول من يناير المنصرم وذلك باستخدام قارب كان متجها إلى إيران . يشار إلى أن شرطيا بحرينينا كان قد قتل حينما هاجم مسلحون سجن جو المركزي وحرروا عددا من السجناء المدانين في شهر يناير الماضي ووصفت وزارة الداخلية البحرينية وقتها الحادث بأنه عمل إرهابي. وتتهم البحرين إيران بإذكاء القلاقل ودعم المتورطين في هجمات مسلحة بالبحرين وهو ما تنفيه طهران.