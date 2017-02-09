المحكمة العليا في كينيا تعلن عدم دستورية إغلاق مخيم داداب .

نيروبي 9 فبراير2017 ( وال ) - أعلنت المحكمة العليا في كينيا اليوم الخميس عدم دستورية القرار الذي اتخذته الحكومة الكينية بإغلاق " مخيم داداب " أكبر مخيم للاجئين في العالم بحجة أنه بات مكان لتجنيد عناصر حركة الشباب الصومالية الجهادية. وبذلك تقبل المحكمة الطعن المقدم من عدة منظمات حكومية ضد قرار حكومة الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، التي أعلنت في نوفمبر الماضي عزمها إغلاق المخيم وهو ما سيؤدي إلى عودة نحو 260 ألف لاجئ صومالي يعيشون فيه إلى بلادهم، وفقا لما أعلنته منظمة العفو الدولية اليوم. وقال موثوني وانييكي، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى، إن "وقف الإغلاق الوشيك لمخيم داداب للاجئين يمثل خطوة جوهرية نحو احترام وحماية حقوق اللاجئين ..مضيفا أنه الآن يتعين على كينيا والمجتمع الدولي العمل من أجل التوصل إلى حلول بديلة". .( وال ).