مصرع شخصين في انفجار بثكنة عسكرية في بيرو .

ليما 9 فبراير 2017 ( وال ) لقي عسكري وآخر مدني مصرعهما إثر انفجار وقع في ثكنة عسكرية في البيرو حسبما ذكرت وكالة الانباء الاسبانية نقلا عن مسئول مراقبة الخدمات الأمنية والأسلحة والذخيرة والمتفجرات لغرض الاستعمال المدني . وأوضح المصدر أن القتيلين هما ضابط جيش ومفتش كانا يشاركان في عملية لحرق متفجرات منتهية الصلاحية. ووقع الانفجار في قاعدة عسكرية ، وتم نقل جثتي الضحيتين لمشرحة ببلدة مجاورة في حين بدأت السلطات تحقيقا للتعرف على ملابسات الحادث. ( وال )