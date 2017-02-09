تقارير أمريكية : طهران تجري تجربة جديدة بصاروخ في خضم حالة التوتر مع واشنطن .

واشنطن 9 فبراير 2017 ( وال ) ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن إيران أجرت تجربة جديدة بصاروخ في خضم حالة تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وسط عقوبات متبادلة وتحذيرات لطهران من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب بسبب تجربة سابقة. وأوضحت القناة التلفزيونية الأمريكية نقلا عن مصدر رسمي طلب عدم ذكر اسمه أن طهران أطلقت من منصة واقعة بإقليم سمنان، صاروخ أرض-جو قصير المدى من طراز "مرصاد"، سقط على بعد 55 كيلومتر تقريبا من مركز الإطلاق. وكانت إيران قد أجرت في 29 يناير الماضي تجربة بصاروخ باليستي متوسط المدى انفجر عقب قطع مسافة بلغت نحو ألف كيلومتر، في خطوة دفعت مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع عاجل. وعقب هذه التجربة، أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد 13 شخصا و12 كيانا على صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية لطهران التي أعلنت بدورها عن اتخاذ إجراءات مشابهه. وحذر ترامب وقتها من أن إيران "تلعب بالنار"، بينما رد وزير خارجية ايران أن بلاده لن تبدأ حربا لكنها ستمارس حقها الشرعي في الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر. كما أصرت طهران على أن هذه التجارب لا تنتهك الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) في يوليو 2015 ، ولا قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يمنع ايران من إجراء تجارب بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. ( وال )