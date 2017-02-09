الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة: ساحل العاج لديها فرصة للمضي نحو الاستقرار على المدى الطويل.

نيويورك 9 فبراير 2017 (وال)- قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة بساحل العاج السيدة عايشاتو منداوودو إنه في ظل وضع دستور جديد للبلاد وتنصيب مجلس تشريعي شامل، فإن ساحل لديها الآن فرصة وزخم لتعزيز إنجازات البلاد بشكل تام والمضي نحو الاستقرار على المدى الطويل. جاء ذلك خلال تقرير لها قدمته أمس الأربعاء لمجلس الأمن حول الوضع في ساحل والذي سلطت فيه الضوء على أحدث وآخر تطورات عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة في ساحل العاج . وأشادت " منداوودو " بشعب ساحل العاج لإجرائه العملية الانتخابية العام الماضي في جو ساده السلام والنظام، بحسب مراقبين دوليين ومحليين ، مشيرة إلى أنه هناك خطوات مهمة على المستوى السياسي اتخذت ساهمت في انجاح كل ذلك . (وال)