الاعلان في أنقرة عن تشكيل لجنة ليبية تركية مشتركة لبحث اجراءات عودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها المتوقفة بالمشاريع كافة .



طرابلس 09 فبراير 2017 ( وال ) - أُعلن في أنقرة أمس الاربعاء عن

تشكيل لجنة ليبية تركية مشتركة لبحث اجراءات عودة الشركات التركية

المتعاقد معها سابقا لاستئناف أعمالها المتوقفة بالمشاريع كافة ،

بالاضافة الى تسريع برامج استثمارت البنية التحتية وانجاز مشاريع جديدة .

وتناولت المحادثات بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \"

فائز السراج \" ورئيس الوزراء التركي \" بن علي يلدريم \" بقصر \" جانقايا \"

بالعاصمة أنقرة أمس ملفات سياسية واقتصادية عديدة ، وحظي ملف الكهرباء

والطاقة ( بحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ) - باهتمام خاص

ونقاش مستفيض وتم على هامشه نقاش مطول بين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة

للكهرباء \" عبد المجيد حمزة \" والخبراء الأتراك، حيث تم تقديم حزمة من

المقترحات التي من شأنها رفع كفاءة مصادر توليد الطاقة والاستفادة من

خبرات الشركات التركية في هذا المجال.

كما تم خلال هذا الاجتماع بحث امكانية رفع قيود التأشيرات المفروضة

على المواطنين ، وفي هذا الخصوص شدد \" يلدريم \" على أن بلاده \"تنفذ

وعودها التي أطلقتها لليبيا حيث أعادت سفيرها إلى طرابلس أواخر الشهر

الماضي، كما أنها ستكثف الجهود لإعادة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى

ليبيا، فضلا عن إطلاق تسهيلات كبيرة لمنح التأشيرة للمواطنين الليبيين

بداية، ومن ثم إلغاء التأشيرة مجددا\".

يشار الى الاجتماع حضره وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني \"

محمد سيالة \" والسفير التركي لدى ليبيا \" أحمد دوغان \" وعدد من المسؤلين

للجانبين الليبي والتركي .



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