الاعلان في أنقرة عن تشكيل لجنة ليبية تركية مشتركة لبحث اجراءات عودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها المتوقفة بالمشاريع كافة .
الخميس ، 09- 02- 2017 - 11:24:00
\n طرابلس 09 فبراير 2017 ( وال ) - أُعلن في أنقرة أمس الاربعاء عن \nتشكيل لجنة ليبية تركية مشتركة لبحث اجراءات عودة الشركات التركية \nالمتعاقد معها سابقا لاستئناف أعمالها المتوقفة بالمشاريع كافة ، \nبالاضافة الى تسريع برامج استثمارت البنية التحتية وانجاز مشاريع جديدة .\n وتناولت المحادثات بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" \nفائز السراج \" ورئيس الوزراء التركي \" بن علي يلدريم \" بقصر \" جانقايا \" \nبالعاصمة أنقرة أمس ملفات سياسية واقتصادية عديدة ، وحظي ملف الكهرباء \nوالطاقة ( بحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ) - باهتمام خاص \nونقاش مستفيض وتم على هامشه نقاش مطول بين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة\nللكهرباء \" عبد المجيد حمزة \" والخبراء الأتراك، حيث تم تقديم حزمة من \nالمقترحات التي من شأنها رفع كفاءة مصادر توليد الطاقة والاستفادة من \nخبرات الشركات التركية في هذا المجال.\n كما تم خلال هذا الاجتماع بحث امكانية رفع قيود التأشيرات المفروضة \nعلى المواطنين ، وفي هذا الخصوص شدد \" يلدريم \" على أن بلاده \"تنفذ \nوعودها التي أطلقتها لليبيا حيث أعادت سفيرها إلى طرابلس أواخر الشهر \nالماضي، كما أنها ستكثف الجهود لإعادة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى \nليبيا، فضلا عن إطلاق تسهيلات كبيرة لمنح التأشيرة للمواطنين الليبيين \nبداية، ومن ثم إلغاء التأشيرة مجددا\".\n يشار الى الاجتماع حضره وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني \"\nمحمد سيالة \" والسفير التركي لدى ليبيا \" أحمد دوغان \" وعدد من المسؤلين \nللجانبين الليبي والتركي .\n \n ...( وال )...