مصرع 6 أشخاص وفقدان 7 إثر غرق قارب في إندونيسيا .

بانكوك 9 فبراير2017 ( وال )- لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم واعتبر سبعة في عداد المفقودين إثر غرق قارب في ساحل مقاطعة كاليمانتان الشمالية شمال شرقي الشطر الإندونيسي من جزيرة بورنيو. وذكر متحدث باسم فرق الطوارئ الإندونيسية اليوم الخميس أن سفينة صيد انقذت الليلة الماضية إندونيسيين اثنين نجيا من حادث الغرق بفضل سترة نجاة وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا ستار). وأشار الناجيان إلى أن القارب كان يقل 13 شخصا آخرين غرق إثر إبحاره بشكل غير قانوني من مدينة تاواو في مقاطعة صباح الماليزية متجها إلى إندونيسيا. وعثرت فرق البحث والإنقاذ الإندونيسية اليوم على ست جثث قرب منطقة نونوكان الإندونيسية ولا تزال سلطات ماليزيا وإندونيسيا تبحث عن الركاب السبعة المفقودين. ويعد هذا ثاني حادث غرق تشهده المنطقة في الأسابيع الأخيرة. ( وال )