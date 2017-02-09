استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 5 آخرين في غارة استهدفت نفقاً جنوب رفح.

طرابلس 9 فبراير 2017 (وال)- استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب خمسة آخرون، فجر اليوم الخميس، في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت نفقاً أسفل الشريط الحدودي في رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، باستشهاد المواطن حسام حميد الصوفي من مدينة رفح، ومحمد أنور الأقرع من مدينة غزة، وإصابة خمسة آخرين بجروح، بينهم اثنان في حالة خطيرة جدا، جراء استهدافهم من قبل الطيران الإسرائيلي على الحدود الفلسطينية المصرية ، وهم داخل نفق. وأكدت أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بصاروخين نفقاً أسفل الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر. .. وال ..