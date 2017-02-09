شركة المدار الجديد تطلق حزمة من الخدمات للمشتركين ببلدية بنغازي .

بنغازي 09 فبراير2017 ( وال )- أعلنت شركة المدار الجديد عن إطلاق حزمة من الخدمات لمشتركيها في ليبيا كافة . وذكرالمكتب الإعلامي للشركة ببلدية بنغازي ان من بين هذه الخدمات إطلاق برنامج خدمة مجانية للاستعلام عن مواعيد الصلاة ، من خلال استخدام طلب #140*6*4* . وأشار المكتب إلى أن هناك خدمة أخرى تتمثل في بث رسائل إعلانية تجارية أو خدمية للتجار والجهات التجارية والرسمية ، من خلال تخفيضات مميزة ولفترة محدودة . ( وال - بنغازي )