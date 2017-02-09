توقيف 46 مهاجرا غير شرعي غرب تركيا خلال محاولتهم العبور إلى اليونان.

أنقرة 9 فبراير 2017 (وال) - أوقفت قوات خفر السواحل التركية 46 مهاجرا غير شرعي في ولاية جناق قلعة بغرب البلاد, خلال محاولتهم العبور إلى اليونان. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية قولها إن فرق خفر السواحل أوقفت 46 مهاجرا غير شرعي في منطقة كوش كايا ببلدة غول بينار التابعة للولاية, كانوا يحاولون العبور إلى اليونان بواسطة قارب مطاطي بطريقة غير شرعية. وكانت قوات خفر السواحل التركية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى اليونان عبر بحر إيجه بنسبة 86 بالمائة في يناير الماضي مقارنة مع نفس الشهر في 2016. .. وال ..