الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني يبدآن مفاوضات سلام في كيتو.

كيتو 9 فبراير 2017 (وال) - بدأت الحكومة الكولومبية إجراء مفاوضات سلام مع حركة جيش التحرير الوطني المتمردة في العاصمة الإكوادورية كيتو بغرض إنهاء صراع استمر لأكثر من 52 عاما. وأعرب كلا الجانبين عن التزامهما بالإسهام في استمرار الحوار، كما تم التوصل إلى صياغة مطالب الطرفين، ومن بينها طلب الحكومة من الحركة المتمردة التوقف عن عمليات الاختطاف، وكذلك طلب الحركة التفاوض حول وقف إطلاق النار مع الحكومة. وكان كبير مفاوضي الحكومة، خوان كاميلو ريستريبو، قد دعا حركة جيش التحرير الوطني إلى التوقف عن عمليات الاختطاف، وقال إنه إذا ما حدث خلاف ذلك سيكون من الصعب للغاية المضي قدما في عملية الحوار. من جانبه، شدد ممثل الحركة المتمردة، بابلو بلتران، على ضرورة التوصل إلى اتفاقات متتالية تهدف إلى وقف إطلاق النار. .. وال..