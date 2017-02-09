مناقشة الهيكل التنطيمي لوزارة التعليم .

طرابلس 09 فبراير2017(وال) - خصص الاجتماع الموسع الذي عقد بإدارة الامتحانات بطرابلس أمس الاول لمناقشة الهيكل التنطيمي لوزارة التعليم وسير العمل بإلادارات والمكاتب التابعة للوزارة والصعوبات االتي تواجهها وآليات تدليلها . وضم الاجتماع وزير التعليم الدكتور محمد العزابي ووكيل الوزارة عادل جمعة ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات والمكاتب بشق التعليم العالي والبحث العلمي بالوزارة . وطالب وكيل الوزارة عادل جمعة،خلال الاجتماع جميع الهيئات والإدارات والمكاتب ضرورة إحالة خطة عملها للربع الأول للعام الجاري إلي إدارة التخطيط، من أجل تصنيفها وترتيبها وتقييمها من حيث إمكانية وضعها ضمن سلم اولويات عمل الوزارة لهذا العام. ... وال ...