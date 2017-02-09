مجلس الشيوخ الامريكي يوافق على تعيين السيناتور جيف سيشنس بمنصب المدعي العام .

واشنطن 9 فبراير 2017 (وال)- وافق مجلس الشيوخ الامريكي علي تعيين السيناتور "جيف سيشنس" بمنصب المدعي العام وذلك بعد حصوله على تأييد 52 نائبا مقابل 47. وتمكن السناتور" جيف " المرشح من قبل الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" في جلسة مجلس الشيوخ مساء امس الاربعاء من الحصول على تأييد العدد اللازم من النواب لشغل منصب المدعي العام. وكان "جيف سيشنس" البالغ من العمر 70 عاما من ابرز المؤيدين لترامب في العديد من القضايا كهجرة والحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش). .. وال..