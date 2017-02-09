وكيل وزارة التعليم يتفقد سير الامتحانات ببلدية جنزور.
الخميس ، 09- 02- 2017 - 10:50:00
\n جنزور 09 فبراير2017(وال)- أطلع وكيل وزارة التعليم \" عادل جمعة \" \nرفقة مسؤول شؤون التربية والتعليم بجنزور \" فتحي ملوك \" ومدير مكتب \nالإعلام بالوزارة \" رمضان العطوي \" على سير أمتحانات نهاية الفصل الدراسى\nالاول لسنوات النقل بمرحلتى التعليم الاساسى والثانوى .\n وتضمنت الجولة الوقوف على سير الامتحانات والأجواء التي تتم فيها ، \nومدى توافق اسئلة الامتحانات مع المنهج الدراسي المعتمد ، ودور الأساتذة \nفي توضيح كل ما هو غامض بالنسبة للطلبة .\nوقد أستمع وكيل الوزارة إلى جملة من الملاحظات من قبل المعلمين والطلبة \nوالطالبات بخصوص الامتحانات وسير العملية التعليمية. \n وشملت الجولة مدرستي جنزور الثانوية وعدد طلابها \" 477 \" بنات و \"231 \" \nذكور \" ومدرسة فجر عروس البحر للتعليم الاساسي وعدد طلابها \" 1225 \" طالب\nوطالبة .\nوالجدير بالذكر ان عدد المدارس بشؤون التعليم جنزور تبلغ \"36 \" مدرسة \nتعليم اساسي وعدد \" 13 \" مدرسة تعليم ثانوي وعدد \" 5 \" رياض اطفال ، \nوإجمالي عدد الطلبة \" 49.000 \" طالبة وطالبة وإجمالي عدد الموظفين \nوالمعلمين \" 16.000 \" معلم وموظف .\n( وال )