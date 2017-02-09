وكيل وزارة التعليم يتفقد سير الامتحانات ببلدية جنزور.



جنزور 09 فبراير2017(وال)- أطلع وكيل وزارة التعليم \" عادل جمعة \"

رفقة مسؤول شؤون التربية والتعليم بجنزور \" فتحي ملوك \" ومدير مكتب

الإعلام بالوزارة \" رمضان العطوي \" على سير أمتحانات نهاية الفصل الدراسى

الاول لسنوات النقل بمرحلتى التعليم الاساسى والثانوى .

وتضمنت الجولة الوقوف على سير الامتحانات والأجواء التي تتم فيها ،

ومدى توافق اسئلة الامتحانات مع المنهج الدراسي المعتمد ، ودور الأساتذة

في توضيح كل ما هو غامض بالنسبة للطلبة .

وقد أستمع وكيل الوزارة إلى جملة من الملاحظات من قبل المعلمين والطلبة

والطالبات بخصوص الامتحانات وسير العملية التعليمية.

وشملت الجولة مدرستي جنزور الثانوية وعدد طلابها \" 477 \" بنات و \"231 \"

ذكور \" ومدرسة فجر عروس البحر للتعليم الاساسي وعدد طلابها \" 1225 \" طالب

وطالبة .

والجدير بالذكر ان عدد المدارس بشؤون التعليم جنزور تبلغ \"36 \" مدرسة

تعليم اساسي وعدد \" 13 \" مدرسة تعليم ثانوي وعدد \" 5 \" رياض اطفال ،

وإجمالي عدد الطلبة \" 49.000 \" طالبة وطالبة وإجمالي عدد الموظفين

والمعلمين \" 16.000 \" معلم وموظف .

( وال )