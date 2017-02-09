\" السراج \" يلتقي \" اردوغان \" و \" يلدريم \" بأنقرة ويبحث عودة شركاتها لاستئناف عملها بالمشاريع المتوقفة .

أنقرة 09 فبراير 2017 ( وال ) - استقبل الرئيس التركي \" رجب طيب أردوغان \" مساء الأربعاء بالعاصمة التركية أنقرة، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \".

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس فقد أكد \" السراج \" في مستهل اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا وتركيا ، معبرا عن تقديره لدور تركيا المحوري إقليميا ودوليا ، بما تمثله من ثقل إقليمي واستراتيجي، وثمن عاليا دعمها للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني .

ومن جانبه جدد الرئيس التركي خلال اللقاء دعم بلاده للمجلس الرئاسي مشيدا بما يبذله المجلس الرئاسي من جهود لتجتاز ليبيا ما تمر به حاليا من أزمة .

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار روابط الأخوة والصداقة الوثيقة بينهما، إضافة لتطورات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تجاوز عقبات تنفيذ الاتفاق السياسي ، ومسائل إقليمية من بينها مكافحة الإرهاب.

وتطرقت المحادثات بشكل خاص إلى دعم الحرس الرئاسي وما يحتاجه من تدريب وإمكانات، كما تطرق الطرفان إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين ، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية عودة الشركات التركية في أقرب وقت ممكن للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وإعادة الاعمار.

وقبل أن يلتقي \" السراج \" \" اردوغان \" التقى برئيس الوزراء التركي \" بينالي يلدريم \" بمقر رئاسة الوزراء بقصر \" جانقايا \"،حيث ، عقد الجانبان اجتماعاً حضره أعضاء الوفدين الليبي والتركي .

وتناولت المحادثات ملفات سياسية واقتصادية عديدة وحظي موضوع الكهرباء والطاقة باهتمام خاص ونقاش مستفيض وتم على هامشه نقاش مطول بين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء \" عبد المجيد حمزة \" والخبراء الأتراك، حيث تم تقديم حزمة من المقترحات التي من شأنها رفع كفاءة مصادر توليد الطاقة والاستفادة من خبرات الشركات التركية في هذا المجال.

وإثر جلسة المباحثات عقد \" السراج \" و \" يلدريم \" مؤتمرا صحفيا مشتركا, حيث أكد \" السراج \" أن هناك اتفاقا سياسيا في ليبيا يواجه معوقات لتطبيقه في الوقت الحالي، مؤكدا على أن المجلس الرئاسي يواصل مساعيه لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وأشاد بقرار تركيا إعادة فتح السفارة التركية في العاصمة طرابلس وعودة شركات الكهرباء التركية وقرب عودة الخطوط الجوية التركية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا.

من جانبه أعلن \" يلدريم \" أن بلاده توصلت لاتفاق مع ليبيا لتشكيل لجنة مشتركة تتولى تسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية فيها وإنشاء مشاريع جديدة وإيجاد حلول للمشاكل العالقة في البلاد.

وأشار \" يلدريم \" إلى أنه تباحث \" السراج \" ما يمكن أن تقدمه تركيا لليبيا بشأن دعم المسار السياسي والتنمية الاقتصادية، علاوة عن توقيع اتفاقية في نهاية اللقاء بين الجانبين تتضمن دعم الحرس الرئاسي المسئول عن تأمين وحماية مؤسسات الدولة.

وأكد على أن المجلس الرئاسي يبذل جهودا كبيرة بهدف إحلال الأمن والاستقرار والسلام على الأراضي الليبية.

وشدد \" يلدريم \" على أن بلاده \"تنفذ وعودها التي أطلقتها لليبيا حيث أعادت سفيرها إلى طرابلس أواخر الشهر الماضي، كما أنها ستكثف الجهود لإعادة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا، فضلا عن إطلاق تسهيلات كبيرة لمنح التأشيرة للمواطنين الليبيين بداية، ومن ثم إلغاء التأشيرة مجددا .

هذا وقام \" السراج \" بزيارة ضريح مؤسس تركيا الحديثة \" مصطفى كمال اتاتورك \" ووضع إكليلا من الزهور على ضريحه .

يشار بأن رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" كان قد وصل أنقرة مساء الثلاثاء في زيارة رسمية لتركيا تلبية لدعوة وجهت إليه من الرئيس \" رجب طيب اردوغان \" ويرافقه في هذه الزيارة وزير الخارجية المفوض \" محمد سيالة\" وعدد من المسئولين .



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