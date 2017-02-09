الرئيس الفنزويلي: صناعة النفط العالمية بحاجة إلى اتفاق لحماية الأسعار.

كاراكاس 9 فبراير 2017 (وال)-دعا الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" امس الأربعاء إلى اجتماع الدول المصدرة للنفط للتوصل إلى اتفاق حول كيفية حماية أسعار النفط. وقال "مادورو" خلال برنامج إذاعي " إنه من الضروري اجتماع رؤساء دول وحكومات جميع دول أوبك وخارج أوبك لوضع إستراتيجيات تعمل على استقرار سوق النفط العالمية. وكان مصدرو النفط قد اتفقوا مؤخرا على خطة لخفض الإنتاج تهدف إلى رفع الأسعار . وأشار مادورو إلى أن الصناعة لا تستطيع تحمل انخفاض آخر في الأسعار. . محذرا من أن ذلك سوف يؤدي إلى إفلاس الشركات في جميع المجالات أو دفعها إلى حافة الإفلاس. .. وال..