الصليب الأحمر يعلق عمله في أفغانستان.الخميس ، 09-02-2017 - 10:02:00

جنيف 9 فبراير2017 (وال)-أعلن مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر, أن اللجنة"علقت" أنشطتها الإغاثية في أنحاء أفغانستان في أعقاب مقتل 6 من موظفيها الأفغان. وقال مدير عمليات الصليب الأحمر "دومينيك ستيلهارت" في جنيف, امس الأربعاء إننا علقنا بالفعل عملياتنا لأننا بحاجة لفهم ما حدث بالضبط, قبل أن نتمكن من استئناف عملياتنا . من جهة أخرى أوضح مسؤولون حكوميون أن مسلحين مايسمى بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" يعتقد بأنهم قتلوا 6 من موظفي الصليب الأحمر في أفغانستان أثناء نقلهم إمدادات إلى مناطق في شمال البلاد ضربتها عواصف ثلجية أوقعت قتلى. .. وال ..

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