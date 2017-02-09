الصليب الأحمر يعلق عمله في أفغانستان.

جنيف 9 فبراير2017 (وال)-أعلن مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر, أن اللجنة"علقت" أنشطتها الإغاثية في أنحاء أفغانستان في أعقاب مقتل 6 من موظفيها الأفغان. وقال مدير عمليات الصليب الأحمر "دومينيك ستيلهارت" في جنيف, امس الأربعاء إننا علقنا بالفعل عملياتنا لأننا بحاجة لفهم ما حدث بالضبط, قبل أن نتمكن من استئناف عملياتنا . من جهة أخرى أوضح مسؤولون حكوميون أن مسلحين مايسمى بتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" يعتقد بأنهم قتلوا 6 من موظفي الصليب الأحمر في أفغانستان أثناء نقلهم إمدادات إلى مناطق في شمال البلاد ضربتها عواصف ثلجية أوقعت قتلى. .. وال ..