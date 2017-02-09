رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع مع مفوض عام شركة ميدكو الاندونيسية .الخميس ، 09-02-2017 - 10:04:00

طرابلس 09 فبراير 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد مصطفى صنع الله امس الأربعاء بتونس العاصمة مع مفوض عام شركة ميدكو الاندونيسية السيد روبيرتو لوراتو . تناول الاجتماع استعراض برامج عمل الشركة في مجال الاستكشاف والتطوير بالقطعة رقم 47 بحوض غدامس والممنوحة للائتلاف بموجب اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الانتاج . كما تم خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط و مدير عام الادارة القانونية و المدير التنفيذي لشركة ميدكو ليبيا و عدد من المدراء العامون و مدراء الإدارات و المختصون بالمؤسسة الوطنية للنفط و المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة ميدكو مناقشة أوجه التعاون المستقبلي بين الشركة والمؤسسة . ... وال ...

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