رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع مع مدير عام الأعمال لشركة ريبسول الأسبانية .

طرابلس 09 فبراير 2017 ( وال ) - أجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد مصطفى صنع الله امس الأربعاء بالعاصمة التونسية مع مدير عام الأعمال لشركة ريبسول الأسبانية السيد لويس نافاز. تناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة في مختلف المجالات النفطية خاصة مجال الاستكشاف والإنتاج والخطط المستقبلية التي تنوي الشركة تنفيذها بليبيا لتحسين الأداء . كما تم خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط و مدير عام الادارة القانونية بالمؤسسة و نائب المدير العام لشركة ريبسول ليبيا مناقشة برامج التنمية المستدامة بالمناطق المجاورة للمواقع والحقول النفطية بمناطق التعاقد. ... وال ...