السراج يشدد على أهمية العمل المشترك للإرتقاء بمستوى العلاقات بين ليبيا وتركيا في المجالات كافة .







أنقرة 09 فبراير 2017 ( وال ) - رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني\" فائز السراج \" بعودة السفير التركي \" أحمد دوغان \" إلى العاصمة

طرابلس ومباشرة مهامه ، وبقرب استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى

طرابلس ، ورفع قيود التأشيرات المفروضة على المواطنين الليبيين الراغبين

في زيارة تركيا . وشدد \" السراج \" في المؤتمر الصحفي الذي عقده ورئيس الوزراء التركي \" بن

علي يلدريم \" أمس بالعاصمة أنقرة على أهمية العمل المشترك للإرتقاء

بمستوى العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا في المجالات كافة .



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