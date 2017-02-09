السراج يشدد على أهمية العمل المشترك للإرتقاء بمستوى العلاقات بين ليبيا وتركيا في المجالات كافة .
الخميس ، 09- 02- 2017 - 09:36:00
\n \n\n أنقرة 09 فبراير 2017 ( وال ) - رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني\" فائز السراج \" بعودة السفير التركي \" أحمد دوغان \" إلى العاصمة \nطرابلس ومباشرة مهامه ، وبقرب استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى\nطرابلس ، ورفع قيود التأشيرات المفروضة على المواطنين الليبيين الراغبين \nفي زيارة تركيا . وشدد \" السراج \" في المؤتمر الصحفي الذي عقده ورئيس الوزراء التركي \" بن\nعلي يلدريم \" أمس بالعاصمة أنقرة على أهمية العمل المشترك للإرتقاء \nبمستوى العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا في المجالات كافة . \n \n ( وال )