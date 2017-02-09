السودان يجدد دعمه القوي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا .

الخرطوم 09 فبراير2017 ( وال )- أكد وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير" عبد الغني النعيم " دعم السودان القوي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا , مجددا عزم بلاده المضي قدما في جهوده في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر . وشدد " النعيم " خلال لقائه في مقر الوزارة أمس الأربعاء وفد خبراء مجلس الأمن المعني بمراقبة حظر السلاح على ليبيا , على أهمية الضغط على بقايا الحركات المتمردة الدارفورية الموجودة في ليبيا وإبعادها من هذا البلد ومن جنوب السودان وإلحاقها بالعملية السياسية . وطالب ، المجتمع الدولي بدعم بلاده ومساعدتها بإعفائها من ديونها بما يمكن من تحقيق مزيد من الاستقرار ولعب دور أكبر في استقرار الإقليم . وتعهد وكيل وزارة الخارجية السوداني باستمرار التعاون على كل المستويات ثنائيا وإقليميا ودوليا في هذه المجالات, خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي. ...(وال)...