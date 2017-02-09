السودان يجدد دعمه القوي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا .الخميس ، 09-02-2017 - 09:20:00

الخرطوم 09 فبراير2017 ( وال )- أكد وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير" عبد الغني النعيم " دعم السودان القوي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا , مجددا عزم بلاده المضي قدما في جهوده في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر . وشدد " النعيم " خلال لقائه في مقر الوزارة أمس الأربعاء وفد خبراء مجلس الأمن المعني بمراقبة حظر السلاح على ليبيا , على أهمية الضغط على بقايا الحركات المتمردة الدارفورية الموجودة في ليبيا وإبعادها من هذا البلد ومن جنوب السودان وإلحاقها بالعملية السياسية . وطالب ، المجتمع الدولي بدعم بلاده ومساعدتها بإعفائها من ديونها بما يمكن من تحقيق مزيد من الاستقرار ولعب دور أكبر في استقرار الإقليم . وتعهد وكيل وزارة الخارجية السوداني باستمرار التعاون على كل المستويات ثنائيا وإقليميا ودوليا في هذه المجالات, خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي. ...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الخميس .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .
تركيا : إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب الثلوج التي غطت إسطنبول.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا