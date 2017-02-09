وزير خارجية النمسا : هناك حاجة ماسة إلى التعاون مع ليبيا للحد من تدفق اللاجئين على أوروبا \".









طرابلس 09 فبراير 2017 (وال) - أكد وزير الخارجية النمساوي ,

سيباستيان كورتس , أن \" هناك حاجة ماسة إلى التعاون مع ليبيا للحد من

تدفق اللاجئين على أوروبا \".

وأضاف \" كورتس \", في تصريحات صحفية نشرت بطرابلس أمس الأربعاء ,

\" إتباع سياسة تختلف عن تلك المطبقة حاليا يمكن أن توقف أوتحد من وصول

اللاجئين إلى أوروبا \" .

وأوضح \" يجب اعتماد قاعدة في التعامل مع اللاجئين تقضي بأن من

يتوجه إلى أوروبا بصورة غير شرعية سيتم إيقافه على الحدود الخارجية

للإتحاد الأوروبي \" , مؤكدا على أن الحكومة الليبية بحاجة إلى أن تكون

شريكا مع الإتحاد الأوروبي.

وتابع قائلا: \" اللاجئون ليسوا مواطنين ليبيين بل يستغلون

الأراضي والسواحل الليبية كمكان للعبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط \",

موضحا أن إغلاق طريق البلقان بوجه اللاجئين والتعاون مع تركيا أدى إلى

تقليص تدفق المهاجرين بنسبة 98% بينما زاد عدد الوافدين من اللاجئين إلى

إيطاليا ومعظمهم من الأفارقة بنسبة 20%.



(وال)