وزير خارجية النمسا : هناك حاجة ماسة إلى التعاون مع ليبيا للحد من تدفق اللاجئين على أوروبا \".
الخميس ، 09- 02- 2017 - 09:24:00
\n \n\n\n طرابلس 09 فبراير 2017 (وال) - أكد وزير الخارجية النمساوي , \nسيباستيان كورتس , أن \" هناك حاجة ماسة إلى التعاون مع ليبيا للحد من \nتدفق اللاجئين على أوروبا \". \n وأضاف \" كورتس \", في تصريحات صحفية نشرت بطرابلس أمس الأربعاء , \n\" إتباع سياسة تختلف عن تلك المطبقة حاليا يمكن أن توقف أوتحد من وصول \nاللاجئين إلى أوروبا \" . \n وأوضح \" يجب اعتماد قاعدة في التعامل مع اللاجئين تقضي بأن من \nيتوجه إلى أوروبا بصورة غير شرعية سيتم إيقافه على الحدود الخارجية \nللإتحاد الأوروبي \" , مؤكدا على أن الحكومة الليبية بحاجة إلى أن تكون \nشريكا مع الإتحاد الأوروبي. \n وتابع قائلا: \" اللاجئون ليسوا مواطنين ليبيين بل يستغلون \nالأراضي والسواحل الليبية كمكان للعبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط \", \nموضحا أن إغلاق طريق البلقان بوجه اللاجئين والتعاون مع تركيا أدى إلى \nتقليص تدفق المهاجرين بنسبة 98% بينما زاد عدد الوافدين من اللاجئين إلى \nإيطاليا ومعظمهم من الأفارقة بنسبة 20%.\n\n (وال)