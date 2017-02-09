كوبلر يكشف عن إمكانية تعديل الإتفاق السياسي .
الخميس ، 09- 02- 2017 - 09:05:00
\n نيويورك 09 فبراير 2017 ( وال )- كشف رئيس بعثة ادعم الأمم المتحدة في\nليبيا \" مارتن كوبلر \" أمس الأربعاء بنيويورك عن إمكانية تعديل الإتفاق \nالسياسي في غضون الأسابيع المقبلة .\n وقال السيد \" كوبلر \" خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا \nبأن \" سنة 2017 يجب أن تكون سنة القرارات بخصوص تعديلات محتملة للإتفاق \nالسياسي والتي تسمح لمجلس النواب بالمصادقة على حكومة الوفاق الوطني \" ، \nمضيفا أن جهودا بذلت خلال الشهرين الأخيرين من طرف مختلف الأطراف الليبية\nسمحت بالإتفاق على \" إمكانية تعديل الإتفاق \". \n وأوضح \" كوبلر \" أن هذا التعديل يجب أن يحافظ على بعض المبادئ في \nهذا المسعى ، مؤكدا أن الإتفاق السياسي يجب أن يبقى الإطار المنظم للمسعى\nالسياسي المنتهج لحل الأزمة الليبية . \n وأضاف أنه يجب ايجاد الحلول بفضل الحوار الشامل ، وأن التعديلات يجب \nأن يصادق عليها من طرف نواب المجلس في طبرق ، موضحا أن الإتفاق كان من \nالمفترض أن يتبع بتعديل دستوري . \n وأكد \" كوبلر \" على ضرورة تنفيذ هذا المسعى تحت رعاية هيئة الأمم \nالمتحدة غير أنه اعترف أن المسار السياسي يجب أن يقوده الليبيون \nباعتبارهم الوحيدين الكفيلين باتخاذ قرارات حول مستقبل بلدهم . \n وأشار إلى أن هذه التعديلات تم التطرق إليها أثناء الاجتماعات التي \nعقدها مع الأطراف المعنية بمسار تسوية النزاع داخل أو خارج ليبيا. \n وأضاف \" كوبلر \" أن من بين النقاط الأساسية التي تمت مناقشتها أثناء\nالاجتماعات مسألة \" القيادة العليا للجيش ودور حفتر وتشكيلة المجلس \nالرئاسي \". \n وقال ( إني متيقن من إيجاد حل في الأسابيع القادمة من شأنه أن يسمح \nبالفصل في هذه المسائل وصياغة التوصيات التي ستعرض على المؤسسات المختصة \nللموافقة عليها ) . \n وأضاف أنه حتى الآن لا يمكن لأي طرف تحديد المسعى الواجب اتباعه إذ \nيستدعي ذلك جهودا مشتركة\" ، موضحا في نفس السياق أنه يتعين على جميع \nالمؤسسات الليبية تحمل مسؤولياتها لضمان تطبيق الاتفاق السياسي فور \nتعديله. \n ودعا رئيس البعثة الأممية ، مجلس النواب تعيين وفد للمشاركة في هذا \nالمسعى ، مثمنا الجهود المبذولة من قبل البلدان المجاورة مع ليبيا حيث \nساهمت في ترقية الإجماع بين مختلف الأطراف الليبية . \n ...(وال)...