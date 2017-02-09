خطة عمل مشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي بين ليبيا وكوريا الشمالية .الخميس ، 09-02-2017 - 08:51:00

طرابلس 09 فبراير2017(وال)- اتفق المفوض بمهام وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني , عقيد " المهدي البرغثي " , مع سفير جمهورية كوريا الشمالية لدى ليبيا " زوجين هيوك " , على بلورة خطة عمل مشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين . وقال المكتب الإعلامي لوازرة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني , في بيان له أمس الأربعاء ان الاتفاق تم في أعقاب اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة طرابلس بين الوزير " المهدي البرغثي " والسفير " زوجين هيوك " . وأوضح البيان ان الاتفاق تضمن بلورة خطة عمل مشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي بين طرابلس وبيونغ يانغ , في مختلف المجالات سيما في ميدان التعاون الفني وتكنولوجيات المعلومات والاتصال في المجالات العسكرية . وأضاف البيان , أن اللقاء كان فرصة لتبادل الرؤى حول سبل مزيد تدعيم العلاقات الثنائية وعدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . (وال)

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