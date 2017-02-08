جدول بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد (المجموعة الثانية) .

طرابلس 08 فبراير 2017 (وال)- تنطلق يوم غد الخميس منافسات الأسبوع السادس من بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد لفرق المجموعة الثانية للموسم الرياضي 2016-2017 . وحددت لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة اليد جدول المباريات على النحو التالي :. * الخميس 10/2/2017 . - الاتحاد × الأهلي طرابلس .. قاعة مصراتة. * الجمعة 11/2 - الجزيرة × النجم الريفي .. قاعة 17 فبراير بطرابلس . * السبت 12/2 - الصباح × الإشعاع .. قاعة مصراتة . - الشرطة × المشعل .. قاعة طرابلس الكبرى . ...(وال)...