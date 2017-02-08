بعثة الأهلي طرابلس لكرة القدم تتوجه غدا الخميس إلى غانا لملاقاة "وال ستارز" الغاني.

طرابلس 08 فبراير 2017 (وال) - تتوجه بعثة فريق نادي الأهلي طرابلس الأول لكرة القدم صباح غد الخميس إلى غانا على متن طائرة خاصة من طرابلس لخوض أول مباراة في الدور التمهيدي أمام فريق "وال ستارز" الغاني ضمن ذهاب منافسات دوري أبطال أفريقيا. المباراة ستقام يوم الأحد القادم الـ12 من فبراير الجاري بعاصمة غانا (أكرا) على تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت ليبيا، فيما ستجرى مباراة الإياب بتونس في الـ29 من نفس الشهر. وكان فريق الأهلي طرابلس قد أنهى مساء اليوم الأربعاء تدريباته بالملعب الرئيسي بالنادي بحضور كافة اللاعبين وتحت إشراف الطاقم الفني بمعنويات مرتفعة لتقديم مستوى يليق بالنادي الأهلي. ...(وال)...