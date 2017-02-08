\\\" اردوغان \\\" يستقبل \\\" السراج \\\" بأنقرة .

انقرة 08 فبراير 2017 ( وال ) - استقبل الرئيس التركي \\\" رجب طيب أردوغان \\\" مساء اليوم الاربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\" فايز السراج \\\" الذي يقوم رفقة وزير الخارجية المفوض \\\" محمد سيالة \\\" بزيارة رسمية إلى تركيا.\

وأفاد مراسل وكالة انباء الأناضول التركية ، أن اللقاء جرى في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.\

وأضاف المراسل، ان اللقاء الذي استمر نحو ساعة، حضره وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ومسؤولون أخرون.\

هذا وكان قد أُعلن في أنقرة اليوم الاربعاء عن تشكيل لجنة ليبية تركية مشتركة لبحث اجراءات عودة الشركات التركية المتعاقد معها سابقا لاستئناف أعمالها المتوقفة بالمشاريع كافة ، بالاضافة الى تسريع برامج استثمارات البنية التحتية وانجاز مشاريع جديدة . جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي \\\" فائز السراج \\\" ورئيس الوزراء التركي \\\" بن علي يلدريم \\\" عقب اجتماعهما ظهر اليوم بقصر \\\" جانقايا \\\" بالعاصمة أنقرة ، والذي تناول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والامنية التى تهم البلدين . كما تم خلال هذا الاجتماع بحث امكانية رفع قيود التأشيرات المفروضة على المواطنين الليبيين .\

يشار الى الاجتماع حضره وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني \\\"محمد سيالة \\\" والسفير التركي لدى ليبيا \\\" أحمد دوغان \\\" .\

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