ايطاليا وتونس تسعيان الى مساعدة ليبيا على تشكيل حكومة مشتركة‎ .

روما 8 فبراير 2017 ( وال ) - ذكرت وكالة انباء الأناضول ان الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا وتونس "تتقاسمان الرغبة المشتركة لمساعدة ليبيا لكي تتوصل إلى تشكيل حكومة مشتركة". جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التونسي الباجي قايد السبسي، في ختام محادثات جرت بينهما، بقصر الرئاسة بروما، اليوم الأربعاء. وأضاف ماتاريلا "متفقون مع تونس في الحاجة إلى بسط الاستقرار في ليبيا من خلال مؤسسات قادرة على السيطرة الكاملة على أراضي البلاد". ( وال )