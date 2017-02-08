نور الدين التريكي رئيسا للإتحاد الليبي للدراجات .

طرابلس 08 فبراير 2017 (وال) - جددت الجمعية العمومية للإتحاد الليبي للدراجات الثقة في إعادة إنتخاب " نور الدين التريكي " رئيسا للمكتب التنفيذي لاتحادها ، لمدة أربع سنوات قادمة . وجاء انتخاب " التريكي " بموافقة 11 صوتا من بين 12 عضوا شاركوا في تصويت إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد الليبي للدراجات اليوم الأربعاء بقاعة ميدان الفروسية بأبي سته بطرابلس . وضمت القائمه المنتخبة كل من " فتحي ابوجواري" نائبا للرئيس، و" خالد جمهور " أمينا عاما، و" سمير العمراني " أمينا للصندوق، وعضوية " خالد المهدي" ، و" البهلول عيسى" ، و" مرعي رمضان" ، و" رجب بن رجب"، و" كريمة الكوربو " عضو المرأة . ...(وال)...