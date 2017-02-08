لجنة تأمين وحماية قصر بن غشير تعقد اجتماعها الأول .

طرابلس 08 يناير 2017 (وال) - عقدت لجنة حماية وتأمين منطقة قصر بن غشير اجتماعها الأول، أمس الثلاثاء، بعد تكليفها بحماية وتأمين المنطقة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الأسبوع الماضي. وناقش الاجتماع الذي حضره، المنسق الأمني لمنطقة النواحي الأربعة، السبل الكفيلة بتأمين قصر بن غشير وبسط الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات بالمنطقة. ودعا رئيس اللجنة العقيد "عادل عبدالهادي غميض" ، إلى ضرورة تكثيف الجهود من جميع المؤسسات الأمنية والخدمية لمساعدة اللجنة في أداء عملها، منوها بأهمية منطقة قصر بن غشير من الناحية الأمنية باعتبارها الطوق للعاصمة طرابلس ووجود مرافق وأهداف حيوية واسترتيجية بها. واتفق أعضاء اللجنة على وضع خطة أمنية تشمل تفعيل مراكز الشرطة بالتنسيق مع النيابة العامة، والقضاء على الظواهر الهدامة، وسحب السلاح من الأشخاص الذين لا يحملون صفة أمنية قانونية. وأكدت اللجنة خلال الاجتماع ضرورة توفير الدعم اللازم لها لتباشر في أداء عملها، من حيث توفير الآليات والتجهيزات اللازمة لتسيير الدوريات الأمنية وكذلك توفير منظومة اتصالات لاسلكية ، وكاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية وتجهيز مقر للجنة. يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كلف لجنة أمنية لحماية وتأمين منطقة قصر بن غشير برئاسة العقيد "عادل عبد الهادي غميض " وعضوية أربعة ضباط آخرين، ومندوبين عن الجهات الأمنية بمنطقة قصر بن غشير والنواحي الأربعة. ..(وال).