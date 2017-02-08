وكيل وزارة الصحة يتعهد بحل المختنقات التي تواجه مركز طرابلس الطبي .



طرابلس 08 فبراير 2017 ( وال ) - تعهد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق

الوطني \"عيسى العمياني\" بحل المختنقات التي تواجه مركز طرابلس الطبي .

جاء ذلك في الزيارة التي قام بها \" العمياني\" صباح اليوم الأربعاء

لمركز طرابلس الطبي والتقى خلالها بمدير عام المركز الدكتور \"محمد حنيش\"،

والمدير المساعد الدكتور\" فيصل طالب \".

واستعرض اللقاء المشاكل التي تواجه سير العمل بالمركز، خاصة النقص الحاد

في الأدوية ومواد التشغيل وعناصر التمريض، والفراغ الذي تركته العناصر

الطبية الاجنبية التي عادت لبلدانها مؤخرا .

وتجول وكيل وزارة الصحة، رفقة المدير العام، ورؤساء الأقسام داخل قسم

الإسعاف والطوارئ للوقوف على المشاكل التي تعترض سير العمل فيه .

واشتكى الاطباء، وذوي المرضى الذين التقاهم الوكيل، من تدني مستوى

الخدمات بالمركز خلال الأشهر الأخيرة ،وطالبوه بضرورة توفير احتياجاته.

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