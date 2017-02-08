الاعلان في أنقرة عن تشكيل لجنة ليبية تركية مشتركة لبحث اجراءات عودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها المتوقفة بالمشاريع كافة .
الأربعاء ، 08- 02- 2017 - 17:25:00
\n طرابلس 08 فبراير 2017 ( وال ) - أُعلن في أنقرة اليوم الاربعاء عن \nتشكيل لجنة ليبية تركية مشتركة لبحث اجراءات عودة الشركات التركية \nالمتعاقد معها سابقا لاستئناف أعمالها المتوقفة بالمشاريع كافة ، \nبالاضافة الى تسريع برامج استثمارت البنية التحتية وانجاز مشاريع جديدة . جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي \" فائز \nالسراج \" ورئيس الوزراء التركي \" بن علي يلدريم \" عقب اجتماعهما ظهر \nاليوم بقصر \" جانقايا \" بالعاصمة أنقرة ، والذي تناول العديد من القضايا \nالسياسية والاقتصادية والامنية التى تهم البلدين . كما تم خلال هذا الاجتماع بحث امكانية رفع قيود التأشيرات المفروضة \nعلى المواطنين .\n يشار الى الاجتماع حضره وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني \"\nمحمد سيالة \" والسفير التركي لدى ليبيا \" أحمد دوغان \" .\n \n ...( وال )...