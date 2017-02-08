الاعلان في أنقرة عن تشكيل لجنة ليبية تركية مشتركة لبحث اجراءات عودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها المتوقفة بالمشاريع كافة .



طرابلس 08 فبراير 2017 ( وال ) - أُعلن في أنقرة اليوم الاربعاء عن

تشكيل لجنة ليبية تركية مشتركة لبحث اجراءات عودة الشركات التركية

المتعاقد معها سابقا لاستئناف أعمالها المتوقفة بالمشاريع كافة ،

بالاضافة الى تسريع برامج استثمارت البنية التحتية وانجاز مشاريع جديدة . جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي \" فائز

السراج \" ورئيس الوزراء التركي \" بن علي يلدريم \" عقب اجتماعهما ظهر

اليوم بقصر \" جانقايا \" بالعاصمة أنقرة ، والذي تناول العديد من القضايا

السياسية والاقتصادية والامنية التى تهم البلدين . كما تم خلال هذا الاجتماع بحث امكانية رفع قيود التأشيرات المفروضة

على المواطنين .

يشار الى الاجتماع حضره وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني \"

محمد سيالة \" والسفير التركي لدى ليبيا \" أحمد دوغان \" .



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