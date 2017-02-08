اختطاف 7 بحارة روس وأوكرانيين في المياه الإقليمية النيجيرية.

موسكو 8 فبراير 2017 (وال) - قالت السفارة الروسية لدى نيجيريا إن قراصنة اتخذوا سبعة بحارة روس ومواطن أوكراني رهينة أثناء عملية قرصنة في المياه الإقليمية النيجيرية. وقالت السفارة الروسية اليوم الأربعاء- "تعرضت السفينة بي بي سي كاريبين لهجوم قراصنة في المياه الإقليمية النيجيرية وتم اختطاف سبعة مواطنين روس ومواطن أوكراني من السفينة". وطالبت السفارة الروسية من السلطات النيجيرية المساعدة في تحديد مكان وجود المخطوفين الذين تم نقلهم الى مكان مجهول. تجدر الإشارة إلى أن المياه القريبة من سواحل نيجيريا تشهد بشكل دوري هجمات قرصنة بحرية, الهدف منها عادة الحصول على فدية مالية.