انتخابات رئاسية حاسمة في الصومال وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.

الجزائر, 8 فبراير 2017 (وال) - يختار أعضاء مجلسي النواب والأعيان في الصومال,اليوم الأربعاء, رئيسا للبلاد من بين أكثر من عشرين مرشحا, وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة لضمان حسن سير الاستحقاق الانتخابي في هذا البلد الإفريقي الذي يبحث عن الاستقرار المؤسساتي بعد أكثر من عقدين من الفوضى. فمن المقرر أن يصوت 275 نائبا في البرلمان و54 عضوا في مجلس الأعيان لاختيار رئيس يحكم الصومال لمدة أربع سنوات, من بين 23 مرشحا, في قاعة تمت تهيئتها بمطار مقديشيو الذي تحميه بعثة الاتحاد الإفريقي المتواجدة في البلاد, باعتباره المكان الأكثر أمانا في العاصمة الصومالية. وحسب الاستطلاعات, يحضى كل من الرئيس المنتهية ولايته, حسن شيخ محمود (64 عاما), وسلفه شيخ شريف شيخ أحمد (52 عاما), ورئيس الوزراء الأسبق, محمد عبد الله فرماجو (54 عاما), بأفضلية أكبر في هذه الانتخابات, لتمتعهم بتأييد كبير داخل البرلمان. ولا يستبعد المتتبعون للملف الصومالي, عودة الرئيس المنتهية ولايته إلى سدة الحكم, لما يتمتع به من تأييد عدد كبير من النواب, فضلا عن الدعم الإقليمي له, بفضل علاقاته القوية مع دول الجوار. وستجرى عملية الاقتراع - التي ستشرف عليها لجنة برلمانية مكونة من 16 عضوا, بينهم سبعة نساء - على مرحلتين, الأولى يشارك فيها جميع المرشحين المتنافسين على الرئاسة, والثانية يشارك فيها أربعة فقط من يحصلون على أعلى أصوات بينما يشترط أن يحصل الفائز على ثلثي أعضاء البرلمان في الجولة الأخيرة للفوز بالرئاسة. وستكون هذه الانتخابات, الأخيرة التي تجري وفق نظام "المحاصصة القبلية", حيث من المنتظر الانتقال إلى نظام "الانتخاب المباشر" المعتمد على الأحزاب السياسية, بداية من الانتخابات المقبلة المقررة عام 2020, وفقا لما ينص عليه الدستور الصومالي.