هيئة " ايغاد " تحث على التصويت بشكل سلمي لاختيار رئيس للصومال .

مقديشو 8 فبراير 2017 ( وال ) - حثت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا " إيغاد " اليوم الأربعاء أعضاء مجلسي النواب والأعيان في الصومال , على التصويت بشكل سلمي لاختيار رئيس للبلاد . وذكرت هيئة " إيغاد " فى بيان نشرته قبل بدء التصويت خلال انتخابات اليوم أنها تتطلع لـ"تعاون وتنسيق مستمر" مع الحكومة الفيدرالية القادمة. وقالت " إيغاد " التي تضم كينيا وإثيوبيا وأوغندا وجيبوتي وإريتريا والسودان والصومال إن أعضاءها قاموا "بدور مهم" في تقديم دعم سياسي ومالي وتكنولوجي ولوجستي لتحقيق السلام والأمن والتنمية السلمية في الصومال بما في ذلك العملية الانتخابية. وسيصوت أعضاء البرلمان الصومالي الـ ( 329 ) لانتخاب رئيس يحكم الصومال لمدة أربع سنوات, من بين 23 مرشحا حيث يتعين أن يحصل المرشح على ثلثي الأصوات ليفوز في الجولة الأولى. وكانت الانتخابات التي كان من المقرر أن تبدأ في شهر أكتوبر 2016 قد تم تأجيل عدة مرات . ...( وال )...