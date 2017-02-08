العراق: القضاءعلى 20 مسلحا من (داعش) في غرب الموصل.

بغداد 8 فبراير 2017 (وال) - تمكنت قوات الأمن العراقية من إحباط هجوم للتنظيم الإرهابي داعش في غرب الموصل بشمال العراق, والقضاء على 20 عنصرا من مسلحيه, حسبما أفاد به مصدر امني عراقي اليوم الأربعاء. وأوضح المصدر أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل 20 عنصرا من داعش, بينهم أربعة يرتدون أحزمة ناسفة, وتدمير ثلاث آليات, بعد صد هجوم لعناصر التنظيم قرب منطقة (الحجف) بجنوب (تل عبطة) بغرب الموصل". وفي سياق متصل, أعلنت قيادة عمليات بغداد تفكيك عدد من العبوات الناسفة والعثور على صواريخ محلية الصنع ومواد متفجرة بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد وأطرافها.