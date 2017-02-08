الخارجية الروسية : اجتماع دولي حول أفغانستان بموسكو .

موسكو 8 فبراير 2017 (وال) - أعلنت روسيا اليوم الأربعاء تنظيم اجتماع دولي حول أفغانستان الأسبوع القادم . اجتماع دولي حول أفغانستان . ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية , اليوم الأربعاء أن الاجتماع سيعقد في 15 فبراير الجاري ، حيث وجهت الدعوة لممثلين من أفغانستان وباكستان والصين وإيران والهند للمشاركة . وأكد المصدر أن معظم المدعوين أكدوا مشاركتهم في الاجتماع ، متوقعا أن يمثل الشركاء على مستوى عال . وقد أكد معظم المدعوين مشاركتهم". وكان مدير الإدارة الثانية لشؤون آسيا والمبعوث الرئاسي الخاص إلى أفغانستان " زامير كابولوف " , قد أكد أمس الثلاثاء , استعداد موسكو لدعوة واشنطن للقاء السداسي حول أفغانستان بشرط تحديد واشنطن لسياستها في أفغانستان . ...( وال )...