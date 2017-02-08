عضو الرئاسي \" محمد عماري \" يناقش مع عمداء بلديات الوسطى المواضيع المتعلقة بالشأن المحلي .



طرابلس 08 فبراير 2017 ( وال ) - ناقش عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون

المجالس المتخصصة لحكومة الوفاق الوطني \" محمد عماري زايد\" مع عمداء

بلديات الوسطى (سرت – مسلاته – ترهونة – الخمس – قصر الأخيار)، بحضور

مدير إدارة المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي، المواضيع المتعلقة

بالشأن المحلي وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية لتفعيل المجلس الأعلى

للإدارة المحلية .

واستعرض الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، اليوم

الأربعاء، جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن المحلي ، إضافة للمواضيع

التي سوف تكون على رأس أولويات اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تفعل المجلس الأعلى للإدارة المحلية،

والبت في عملية نقل الاختصاصات للبلديات .





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