عضو الرئاسي \" محمد عماري \" يناقش مع عمداء بلديات الوسطى المواضيع المتعلقة بالشأن المحلي .
الأربعاء ، 08- 02- 2017 - 15:54:00
\nطرابلس 08 فبراير 2017 ( وال ) - ناقش عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون \nالمجالس المتخصصة لحكومة الوفاق الوطني \" محمد عماري زايد\" مع عمداء \nبلديات الوسطى (سرت – مسلاته – ترهونة – الخمس – قصر الأخيار)، بحضور \nمدير إدارة المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي، المواضيع المتعلقة \nبالشأن المحلي وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية لتفعيل المجلس الأعلى \nللإدارة المحلية . \nواستعرض الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، اليوم \nالأربعاء، جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن المحلي ، إضافة للمواضيع \nالتي سوف تكون على رأس أولويات اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية. \nوتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تفعل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، \nوالبت في عملية نقل الاختصاصات للبلديات .\n \n \n ...( وال )..