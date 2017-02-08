\" كاجمان\" يبحث مع وزير الصحة المفوض ومديري المستشفيات العامة بطرابلس المشاكل والعوائق التي تواجه القطاع .



طرابلس 08 فبراير 2017 ( وال ) - بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \"عبد السلام كاجمان\" ، مع وزير الصحة المفوض \" عمر بشير \"،

ووكيل الوزارة \"عيسى العمياني \" ، ومديري المستشفيات العامة بطرابلس

المركز، المشاكل و العوائق التي تواجه القطاع .

واستعرض الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، أهم

المراحل لتطوير القطاع الصحي، إضافة إلى مشكلة إمدادات الأدوية وحصة

مستشفيات طرابلس المركز.

وتم اقتراح لجنة عليا لحل مشكلة الأوضاع الأمنية على خلفية تعرض بعض من

المرافق العامة والخاصة للتخريب .

وتدارس الاجتماع ، مجموعة من الاقتراحات متمثلة في الميزانية المخصصة

لوزارة الصحة في الباب الثاني وبند التحصيل، ودعم المستشفيات ، التي تعمل

بشكل منتظم، إضافة إلى اقتراح تشكيل منظومة جديدة مع مصرف ليبيا المركزي

للكوادر الطبية الأجنبية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للحد من ساعات

العمل للكوادر الطبية في القطاع الخاص لتأثيرها على القطاع العام بشكل

سلبي .





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