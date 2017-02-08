\" كاجمان\" يبحث مع وزير الصحة المفوض ومديري المستشفيات العامة بطرابلس المشاكل والعوائق التي تواجه القطاع .
الأربعاء ، 08- 02- 2017 - 15:48:00
\nطرابلس 08 فبراير 2017 ( وال ) - بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \"عبد السلام كاجمان\" ، مع وزير الصحة المفوض \" عمر بشير \"،\nووكيل الوزارة \"عيسى العمياني \" ، ومديري المستشفيات العامة بطرابلس \nالمركز، المشاكل و العوائق التي تواجه القطاع .\nواستعرض الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، أهم \nالمراحل لتطوير القطاع الصحي، إضافة إلى مشكلة إمدادات الأدوية وحصة \nمستشفيات طرابلس المركز. \nوتم اقتراح لجنة عليا لحل مشكلة الأوضاع الأمنية على خلفية تعرض بعض من \nالمرافق العامة والخاصة للتخريب .\nوتدارس الاجتماع ، مجموعة من الاقتراحات متمثلة في الميزانية المخصصة \nلوزارة الصحة في الباب الثاني وبند التحصيل، ودعم المستشفيات ، التي تعمل\nبشكل منتظم، إضافة إلى اقتراح تشكيل منظومة جديدة مع مصرف ليبيا المركزي \nللكوادر الطبية الأجنبية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للحد من ساعات \nالعمل للكوادر الطبية في القطاع الخاص لتأثيرها على القطاع العام بشكل \nسلبي .\n \n \n ...( وال )..