تشريد ( 15 ) ألفا من سكان المباني العشوائية بالفلبين جراء حريق ضخم .

مانيلا 8 فبراير 2017 (وال) - تسبب حريق ضخم اندلع في العاصمة الفلبينية مانيلا في تشريد نحو ( 15 ) ألف شخص بعد أن أتت النيران على منازلهم . وذكرت السلطات الفلبينية اليوم الأربعاء إن الحريق الكبير الذي اندلع في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء في منطقة للمباني العشوائية قرب أحواض السفن في مانيلا استمر لعشر ساعات مع انتشاره بشكل سريع ليدمر أكثر من ألف من المنازل العشوائية . ونقلت مصادر إعلامية عن رجال الإطفاء إن سبعة أشخاص أصيبوا في الحريق ، فيما انتابت السكان حالة من الذعر ، حيث تركوا أغراضهم على طريق رئيسي مما تسبب في عرقلة حركة التنقل بمحيط الميناء . ولفتت المصادر إلى أن عاملا كان لقي حتفه وأصيب أكثر من مئة في حريق كبير اندلع الأسبوع الماضي في مصنع جنوبي العاصمة . وحسب المصادر فإن الحرائق تعد شائعة في المصانع والأحياء العشوائية في مانيلا أحد أكثر مدن العالم ازدحاما بالسكان . ...( وال )...