رئيس مولدافيا الجديد يرفض فتح "مكتب ارتباط" لحلف الأطلسي في بلاده .

بروكسل 8 فبراير 2017 (وال) - رفض رئيس مولدافيا الجديد " ايغور دودون " فتح " مكتب ارتباط " لحلف شمال الأطلسي في بلاده . وقال الرئيس " دودون " اثر لقائه في بروكسل نائب الامين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) " روز غوتميلر " أمس الثلاثاء أعتقد أن فتح مكتب ارتباط للحلف في " شيسيناو " لا يؤتي نفعا لغالبية المولدافيين . وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأميركية غوتميلر " ما يهمني هو حياد المواطنين المولدافيين وأمنهم ، مشددا على أن فتح المكتب لن يوفر الأمن للشعب . وأكد الرئيس " دودون " الذي انتخب في نهاية العام المنصرم أن قرار فتح هذا المكتب هو "استفزاز قررته الحكومة الائتلافية السابقة . من جهتها قالت " غوتميلر " أود أن أكد على أن هذا المكتب ليس قاعدة عسكرية بل بعثة دبلوماسية صغيرة مؤلفة حصرا من موظفين مدنيين ولا سيما مولدافيون". ...( وال )...