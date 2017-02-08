منظمة الفاو : ( 120 ) ألف نيجيري سيتعرضون لـ "مجاعة" بسبب أنشطة مسلحي " بوكو حرام " .

أبوجا 8 فبراير 2017 ( وال ) - حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو" من أن أكثر من ( 120 ) ألف نيجيري سوف يعانون على الأرجح من ظروف " كارثية " جراء شبح المجاعة الذي يهددهم نتيجة استمرار أنشطة مسلحي حركة "بوكو حرام" . وتوقع تقرير للفاو نشرته مصادر اعلامية امريكية اليوم الأربعاء أن تشهد الأوضاع الإنسانية فى المناطق الكائنة بشمال شرق نيجيريا مزيدا من التدهور خلال الفترة بين شهرى يونيو وأغسطس المقبلين. وجسب التقرير فإن المؤشرات تفيد بأن الأوضاع المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية ستزداد سوءا خلال الفترة بين شهرى يونيو وأغسطس المقبلين خصوصا فى ولاية بورنو, حيث تتمركز حركة "بوكو حرام" المسلحة. واكدت المنظمة الأممية أن حياة أكثر من 500 ألف شخص تعد فى خطر إذا لم يحصلوا على المساعدة اللازمة ، مشيرة إلى وفاة العديد من الأطفال بالفعل فى تلك المنطقة . ...( وال )...