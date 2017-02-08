رئيس الوزراء التركي يستقبل بالعاصمة أنقرة، ظهر اليوم رئيس المجلس الرئاسي \" فايز السراج \" .





طرابلس 08 فبراير 2017( وال )- استقبل رئيس الوزراء التركي \" بن علي

يلدريم \" ، بقصر \" جانقايا \" بالعاصمة أنقرة، ظهر اليوم الاربعاء رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج \" .

وذكرت وكالة أنباء الأناضول - أنه وبعد وصول \" السراج \" لمقر رئاسة

الوزراء ، وعزف النشيد الوطني للبلدين ومراسم الاستقبال ، عقد الجانبان

اجتماعاً مغلقاً .

وأشارت بأن مصادر في رئاسة الوزراء التركية أكدت أن اللقاءات الثنائية

التي ستعقد على هامش الزيارة، ستبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في

إطار روابط الأخوة والصداقة الوثيقة بينهما.

وأوضحت أنه سيتم التركيز خلال هذه اللقاءات على الوضع السياسي في

ليبيا، والتطرق إلى مسائل إقليمية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

يشار بأن رئيس المجلس الرئاسي \" فايز السراج \" كان قد وصل مساء أمس

الي مطار \" آسين بوقا \" بأنقرة في زياره الي تركيا تلبيه لدعوة من الرئيس

التركي \" رجب طيب اردوغان \" .

ويرافق \" السراج \" في هذه الزيارة وزير الخارجية المفوض بحكومة

الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" .



...( وال )...