موجة أعاصير تضرب ولاية لويزيانا الامريكية .

واشنطن8 فبراير2017 (وال) - تسببت موجة الأعاصير التي ضربت ولاية لويزيانا الأمريكية مؤخرا في إنقطع التيار الكهربائي عن حوالي 10 آلاف شخص بالولاية ، وإصابة حوالي 20 شخصا بجروح . وذكر الإعلام الأمريكي اليوم الأربعاء, أن أربعة أعاصير على الأقل ضربت ولاية لويزيانا, مما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في مدن عدة في الولاية منها (نيو أورلينز) و(باتون روج) و(دونالدسون فيل) و(بونتشاتولا) و(كيليان)". ونقلت المصادر عن عمدة الولاية ميتش لاندريو, قوله إن "إعصارا خطرا ضرب الطريق السريع في (شيف مونتور) واتجه مواصلا زحفه على مدى ميلين". ومن جهته , أفاد حاكم لويزيانا, جون بيل إدواردز, بأن "الدمار واسع ومتنوع", مشيرا إلى "الإبلاغ عن 20 مصابا على الأقل, فيما يقبع حوالي 10 آلاف شخص بدون كهرباء منذ مساء أمس الثلاثاء. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة, فيما تستمر السلطات بتفقد الأضرار الناجمة عن الأعاصير. ...( وال ) ...