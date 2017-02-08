انطلاق الحملة الامنية بسوكنة ضد التعديات على الممتلكات العامة والخاصة .

سوكنة 8 فبراير 2017 (وال) - انطلقت بمدينة سوكنة ببلدية الجفرة الحملة الامنية ضد التعديات على الاملاك العامة والخاصة . وافاد " الصالحين عباس " رئيس الغرفة الامنية المشتركة التي تم تشكيلها مؤخرا ، مراسل وكالة الانباء الليبية بان هذه الحملة تهدف الى القضاء على الظواهر السلبية التي تستهدف التعدي على كوابل الربط الكهربائي ومعدات المحطات والسمسرة بها. واوضح بانه تم تفعيل البوابات الامنية وتسيير دوريات من مختلف الأجهزة الأمنية بالتعاون مع أبناء سوكنة تجوب انحاء المنطقة بهدف حماية المدينة اجتماعيا وقانونيا ومنع الاختراقات والاعتداءات على الاملاك . .. (وال -الجفرة)..