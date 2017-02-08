البيت الأبيض: ترامب يؤكد لرئيس الوزراء الإسباني التزام واشنطن إزاء حلف "الناتو".

واشنطن 8 فبراير 2017 ( وال)- أعلن البيت الأبيض, اليوم الأربعاء, أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أكد لرئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي التزامات الولايات المتحدة إزاء حلف شمال الأطلسي "الناتو". وحسب الرئاسة الأمريكية فإن الرئيس ترامب جدد التأكيد على التزامه إزاء الحلف الأطلسي خلال مكالمته مع راخوي وهي الأولى بين الرجلين منذ تسلم ترامب مفاتيح البيت الأبيض. وأضافت إن ترامب جدد التأكيد على الشراكة المتينة بين البلدين عبر سلسلة من المصالح المشتركة, مشيرة إلى أن الزعيمين ناقشا أولوياتهما المشتركة, لا سيما الجهود المبذولة للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي. كما جدد ترامب التأكيد -يضيف البيت الأبيض- على الإلتزام الأمريكي إزاء حلف شمال الأطلسي, مشددا على أهمية أن يتقاسم كل الحلفاء عبئ النفقات الدفاعية. ...(وال) ...