مدير إداراة فروع مصرف الوحدة : المصرف لم يتوقف على صرف السيولة على فروعه كافة .

طرابلس 08 فبراير 2017(وال)- قال مدير إداراة فروع مصرف الوحدة على مستوى ليبيا "علي عبد الدائم" إن مصرف الوحدة لم يتوقف على صرف السيولة على فروعه كافة داخل ليبيا. وأوضح " عبدالدائم " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية " وال " اليوم الأربعاء ان ادارة المصرف تقوم بتطوير العمل اليومي في خلال التفاعل مع الزبائن وتبذل قصارى جهدها في السعي إلى فتح فروع جديدة لمصرف الوحدة على مستوى ليبيا وزيادة السيولة النقدية المعروضة للمواطن دون توقف . وأشار إلى ان المعاملات المصرفية المتمثلة في " الفيزا كارت " والحوالات متوقفة في الوقت الحاضر حتى صدور تعليمات جديدة من المصرف المركزي . ( وال )